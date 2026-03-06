8 marzo la condizione lavorativa peggiora in provincia la Cgil | Sempre più donne escono dal mercato del lavoro

Il rapporto dell’Osservatorio sull’economia e il lavoro della provincia di Forlì-Cesena rivela che, in occasione dell’8 marzo, la situazione lavorativa delle donne si fa più difficile, con un numero crescente di donne che abbandonano il mercato del lavoro. La Cgil commenta questa tendenza, evidenziando un peggioramento delle condizioni lavorative femminili nel territorio.

"Un divario enorme, che pesa sulla vita quotidiana delle lavoratrici ma che ha effetti ancora più gravi nel lungo periodo: salari più bassi significano contributi più bassi" I dati dell'Osservatorio sull'economia e il lavoro della provincia di Forlì-Cesena restituiscono una fotografia molto chiara della condizione delle donne nel nostro territorio. Una fotografia che conferma come, anche in una provincia con livelli occupazionali complessivamente elevati, persistano forti disuguaglianze di genere nel lavoro, nelle retribuzioni e nelle prospettive future. A rilevarlo è la Cgil, che fornisce una serie di dati in vista dell'8 marzo. Nella provincia di Forlì-Cesena le donne rappresentano il 51% della popolazione residente, ma questa presenza non si traduce in pari opportunità nel mercato del lavoro.

8 marzo, la condizione delle donne peggiora in provincia, la Cgil: "Sempre di più escono dal mercato del lavoro"“Un divario enorme, che pesa sulla vita quotidiana delle lavoratrici ma che ha effetti ancora più gravi nel lungo periodo: salari più bassi...

8 marzo. Cgil: Calabria tra le peggio d’Europa, lavora solo una donna su treNon può esserci futuro per la Calabria senza il pieno riconoscimento del lavoro femminile. A pochi giorni dalla Giornata internazionale della donna, la segretaria della Cgil Calabria, Celeste Logiacco ... cn24tv.it

La Cgil Abruzzo Molise per l'8 marzo: In Abruzzo e in Italia donne sempre più precarie e meno pagatePer il sindacato i dati più recenti confermano che il divario di genere nel lavoro è una questione strutturale, che pesa sulle carriere, sulle pensioni e sulla vita quotidiana di milioni di lavoratric ... ilpescara.it

