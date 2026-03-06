8 marzo la condizione delle donne peggiora in provincia la Cgil | Sempre di più escono dal mercato del lavoro

L’Osservatorio sull’economia e il lavoro della provincia di Forlì-Cesena segnala un aumento delle donne che abbandonano il mercato del lavoro. Secondo i dati raccolti, la condizione femminile nella provincia si deteriora, con un numero crescente di donne che non risultano più occupate. La Cgil evidenzia come questa tendenza si sia accentuata nel corso dell’ultimo periodo.

“Un divario enorme, che pesa sulla vita quotidiana delle lavoratrici ma che ha effetti ancora più gravi nel lungo periodo: salari più bassi significano contributi più bassi" I dati dell’Osservatorio sull’economia e il lavoro della provincia di Forlì-Cesena restituiscono una fotografia molto chiara della condizione delle donne nel nostro territorio. Una fotografia che conferma come, anche in una provincia con livelli occupazionali complessivamente elevati, persistano forti disuguaglianze di genere nel lavoro, nelle retribuzioni e nelle prospettive future. A rilevarlo è la Cgil, che fornisce una serie di dati in vista dell'8 marzo. Nella provincia di Forlì-Cesena le donne rappresentano il 51% della popolazione residente, ma questa presenza non si traduce in pari opportunità nel mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

8 marzo, la Cgil Abruzzo e Molise: "Donne sempre più precarie e meno pagate"In Abruzzo e in Italia le donne continuano a pagare il prezzo più alto nel mercato del lavoro.

8 marzo, tra memoria e futuro: il significato della Giornata internazionale della donnaDalla nascita dell’8 marzo alle sfide di oggi: storia, conquiste e nuove iniziative per l’autonomia e la parità delle donne nel mondo. catania.liveuniversity.it

Magliana, ex scuola 8 Marzo: il municipio fotografa la condizione degli occupantiLa domanda del M5s ha permesso all’amministrazione locale di spostare il focus, per una volta, dal tema dello sgombero a quello delle condizioni in cui si trovano gli occupanti. Nella vecchia scuola, ... romatoday.it

