Il 35% delle scienziate madri affronta pregiudizi diretti nel contesto scientifico. L’8 marzo 2026 rappresenta una giornata di riflessione sulla condizione delle ricercatrici con figli in Sicilia, dove molte di loro si trovano a dover fronteggiare ostacoli e discriminazioni evidenti nel loro percorso professionale.

L’8 marzo 2026 segna una data cruciale per la comunità scientifica siciliana, dove le ricercatrici madri si trovano spesso in una posizione di svantaggio sistemico. I dati emergenti mostrano che il 35% delle donne nel settore scientifico ha subito penalizzazioni dirette legate alla maternità, contro un misero 3,5% degli uomini. Questo divario non è solo numerico ma strutturale: molte scienziate hanno dovuto rinunciare a opportunità lavorative o vedersi bloccata l’ascesa professionale proprio nel momento in cui decidevano di formare una famiglia., con la sua autonomia speciale e le sue potenzialità enormi, si trova al centro di questo dibattito, dove l’inefficienza cronica dei sistemi locali rischia di aggravare ulteriormente uno scenario già critico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

