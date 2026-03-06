8 marzo | donne sole nei musei di Salerno e Padula

Per l’8 marzo, musei e luoghi culturali di Salerno e Padula saranno aperti con orari straordinari, offrendo alle donne l’opportunità di visitare le esposizioni senza costi aggiuntivi. La città di Salerno ha deciso di dedicare questa giornata alle donne, proponendo aperture speciali di musei e siti storici. L’iniziativa mira a coinvolgere le donne in un percorso culturale gratuito e accessibile.

La città di Salerno si prepara a celebrare la Giornata Internazionale della Donna con un'apertura straordinaria dei suoi principali luoghi culturali. In occasione dell'8 marzo, il Castello Arechi e i musei provinciali offriranno l'accesso gratuito esclusivamente alle donne, trasformando il patrimonio storico in uno spazio di inclusione. Questa iniziativa, annunciata ufficialmente venerdì 6 marzo 2026, coinvolge anche la Pinacoteca Provinciale, il Museo Archeologico Provinciale e il sito archeologico di Padula. L'evento non è solo una semplice apertura delle porte, ma rappresenta un gesto simbolico forte da parte dell'amministrazione provinciale per valorizzare il ruolo femminile nella società.