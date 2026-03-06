8 marzo delegazione dell' associazione Mazziniana in visita alle detenute del carcere della Rocca

Il 8 marzo, la delegazione dell'associazione Mazziniana si è recata nel carcere della Rocca per incontrare le detenute, mantenendo una tradizione consolidata della sezione

I Mazziniani si recheranno in posizione di ascolto dei racconti delle detenute e porteranno loro piccoli doni di uso quotidiano E' divenuta ormai una tradizione quella della sezione "Giordano Bruno" dell'Associazione Mazziniana Italiana di Forlì di festeggiare l'8 marzo, giornata internazionale della donna, con una iniziativa originale a carattere filantropico e umanitario. Nel pomeriggio di domenica 8 marzo, dalle 14.30, una delegazione di rappresentanti di questa sezione della Mazziniana si recheranno a fare visita alle detenute della sezione femminile della Casa circondariale di Forlì. I Mazziniani si recheranno in posizione di ascolto dei racconti delle detenute e porteranno loro piccoli doni di uso quotidiano.

Francesca Reale eletta presidente della sezione forlivese dell'Associazione mazziniana italiana

