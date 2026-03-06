8 Marzo | Cosa dovremmo festeggiare? Niente il corteo alle 10 | 30 da piazza Ferrovia

Il corteo dell’8 marzo partirà alle 10:30 da piazza Ferrovia, promosso da gruppi che contestano l’idea di celebrare questa giornata come festa. Invece, si tratta di una giornata di lotta, rabbia e memoria, che mira a sottolineare come la violenza e le disuguaglianze siano problemi strutturali e diffusi. L’evento si propone di evidenziare questa prospettiva, senza interpretazioni o commenti aggiuntivi.

“L’8 marzo non e` una festa. E` sciopero, rabbia, memoria, conflitto è una giornata di lotta perché la violenza e le disuguaglianze non sono una questione isolata, ma una struttura che ci attraversa. Un sistema che punisce invece di prevenire, che zittisce chi osa dissentire, che sorveglia le scelte sui nostri corpi, che scarica la colpa su chi subisce, mette in discussione le identità delle singole soggettività, smantella i servizi pubblici e nasconde tutto questo chiamandolo ordine. Per questo chiediamo spazi di ascolto e sostegno realmente accessibili, educazione affettiva e sessuale libera da moralismi e fondata sul consenso, percorsi di affermazione di genere garantiti e gratuiti, diritti sociali universali, non concessioni per poch?. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Natale diviso: il padre Nathan potrà stare con i figli solo dalle 10 alle 12.30 ma niente pranzo insieme

Leggi anche: Napoli in piazza per l’Ucraina, domenica 22 in corteo da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito

Tutti gli aggiornamenti su 8 Marzo Cosa dovremmo festeggiare....

Temi più discussi: Le donne e l’autocoscienza collettiva contro l’imbroglio del neutro; TCR South America | Anteprima: a Curvelo inizia il 2026; SONDAGGIO - L' Italia e la guerra contro l' Iran se gli Usa chiamano dovremmo partecipare alle azioni militari?.

Cosa fare gratis l’8 marzo a Milano: eventi e musei in occasione della festa della donnaCosa fare gratis l’8 marzo a Milano: musei gratuiti per le donne, Belvedere di Palazzo Lombardia aperto e mostre ed eventi in città. alfemminile.com

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 6 all'8 marzo e per la festa della donna: tutti gli eventiLa serata di musica elettronica di Le Cannibale, la degustazione di vini da Eataly, il clubbing alla Fabbrica del Vapore e ancora eventi gratuiti e per famiglie ... milanotoday.it

Sciopero generale lunedì 9 marzo, ecco chi si ferma (e quando) - facebook.com facebook

Una #Roma 'competitiva' senza #Dybala già esiste da un anno: da marzo 25' ad oggi, l'argentino ha saltato 24 partite su 46. In queste sfide i giallorossi hanno totalizzato 53 punti (media 2.20 a gara). Nelle 22 gare giocate Dybala ha segnato 3 gol x.com