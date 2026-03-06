8 marzo | Ascari affronta guerra globale e riforma giustizia

A Piacenza, il Movimento 5 Stelle ha convocato un incontro pubblico il 8 marzo, incentrato su due argomenti principali: la situazione di instabilità a livello globale e le proposte di riforma della giustizia. La riunione si svolge in un contesto di attenzione politica e mira a discutere le questioni più attuali che coinvolgono il paese. La partecipazione è aperta a cittadini e rappresentanti politici.

Un appuntamento politico di rilievo si prepara a Piacenza, dove il Movimento 5 Stelle ha organizzato un incontro pubblico per affrontare due temi cruciali: l'instabilità globale e la riforma della giustizia. La deputata Stefania Ascari sarà presente domenica 8 marzo alle ore 11 al Teatro Trieste Trentaquattro, con un titolo che evidenzia i rischi per le democrazie moderne. L'iniziativa non è solo una semplice assemblea, ma un tentativo di creare uno spazio di dialogo diretto tra la rappresentante parlamentare e i cittadini del territorio. Il programma prevede una suddivisione netta delle tematiche: metà tempo dedicato ai conflitti bellici internazionali e l'altra parte focalizzata sul referendum sulla giustizia, come potenziale rischio per la stabilità democratica del Paese.