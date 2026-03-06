8 marzo a Roma | musei statali gratuiti per le donne Ecco quali

Il 8 marzo 2026 a Roma, le donne potranno entrare gratuitamente in musei statali, parchi archeologici, castelli, ville e giardini storici. L’iniziativa riguarda tutti i luoghi della cultura statali della città e si svolge in occasione della Giornata internazionale della donna. L’obiettivo è offrire un'opportunità di accesso libero al patrimonio culturale della capitale.

Festeggia la Giornata internazionale della donna il 8 marzo con l'accesso gratuito ai musei statali a Roma. Scopri quali In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 8 marzo 2026, tutte le donne potranno accedere gratuitamente ai musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali di Roma. Un'opportunità unica per celebrare questa giornata speciale immergendosi nella storia e nell'arte della Città Eterna. Roma: l'8 marzo i musei statali sono gratis. Scopri le iniziative speciali Presso la Casa Museo Boncompagni Ludovisi verrà proposta una mostra speciale dedicata alla Scuola Professionale Femminile "Margherita di Savoia".

