8 marzo 2026 | nasce il nuovo polo per le donne imprese a Parma

Il 8 marzo 2026 si terrà l’inaugurazione di un nuovo polo dedicato alle donne imprenditrici a Parma. L’iniziativa, chiamata Spazio Donne Valori, è stata avviata da Confartigianato Donne Impresa e ANCOS APS. La giornata rappresenta un momento importante per l’imprenditoria femminile nel distretto industriale della città. L’evento coinvolgerà diverse rappresentanti del settore e si svolgerà nel centro di Parma.

La giornata dell'8 marzo 2026 si prepara a diventare un punto di svolta per l'imprenditoria femminile nel distretto industriale di Parma, dove Confartigianato Donne Impresa e ANCOS APS hanno dato il via all'iniziativa Spazio Donne Valori. Questo nuovo polo culturale e relazionale, situato in viale Mentana, nasce con l'obiettivo esplicito di trasformare la celebrazione della festa in una piattaforma operativa per il benessere e la rete tra le imprenditrici del territorio. L'evento, che anticipa ufficialmente la data simbolo della donna, non si limita alla solita cerimonia ma inaugura un luogo fisico dedicato allo scambio di competenze e alla costruzione di relazioni durature.