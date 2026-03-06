6 marzo Michelangelo non smette di stupire | è suo il busto del Cristo Salvatore

Il 6 marzo 1475 nasceva Michelangelo Buonarroti, il celebre scultore e artista italiano. Oggi, a distanza di secoli, il suo nome è ancora associato a opere straordinarie come il David, il Mosè e la Pietà, oltre alla Cupola di San Pietro e agli affreschi della Cappella Sistina. In questa data, si ricorda la nascita di uno dei più grandi protagonisti dell’arte rinascimentale.

Firenze, 6 marzo 2026 – Il 6 marzo 1475 nasceva Michelangelo Buonarroti, autore di capolavori come il David, il Mosè, la Pietà, la Cupola di San Pietro e il ciclo di affreschi nella Cappella Sistina. Ma ci sono opere che, dopo secoli di oblio, si scoprono solo oggi essere sue, come il busto del Cristo Salvatore in Sant’Agnese a Roma. Sono 20 le ‘nuove’ opere di Michelangelo Il busto del Cristo Salvatore è una delle opere di Michelangelo - fra le 20 finora poco note o di autenticità incerta - ricollegate all'artista rinascimentale, come risultato del lavoro della ricercatrice indipendente romana Valentina Salerno, che nello studio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un busto scultoreo custodito per secoli nella Basilica di Sant'Agnese fuori le mura, a Roma, potrebbe essere un'opera autografa di Michelangelo

Il busto scultoreo del Cristo Salvatore custodito nella basilica di Sant'Agnese fuori le mura non sarebbe di autore anonimo, ma opera di Michelangelo

La nuova ricostruzione è basata su testamenti, carteggi, diari, libri storici e di viaggio, relazioni, inventari notarili e atti confraternali dal 1564

Il busto del Cristo Salvatore, presente da secoli e finora anonimo nella Basilica di Sant'Agnese fuori le Mura, sulla Via Nomentana a Roma, è opera di Michelangelo. La riattribuzione al Buonarroti

