50 studenti nel cuore dei tributi | 10 settimane di pratica

A Cisterna di Latina, cinquanta studenti dell’istituto Ramadù hanno iniziato un percorso di dieci settimane dedicato alla pratica nel settore dei tributi. Il progetto di alternanza scuola-lavoro mira a offrire ai giovani un’esperienza diretta sul campo, coinvolgendoli in attività pratiche e formative. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per gli studenti di conoscere da vicino il mondo delle imposte e delle procedure fiscali.

Il progetto di alternanza scuola-lavoro è partito ufficialmente a Cisterna di Latina, coinvolgendo cinquanta studenti dell'istituto Ramadù. L'iniziativa si colloca presso l'Ufficio tributi del Comune e durerà dieci settimane. I ragazzi delle quattro classi del polo tecnico hanno iniziato la loro attività nella mattinata precedente, venendo accolti da una delegazione istituzionale completa. Tra i presenti figuravano il sindaco Valentino Mantini e l'assessora ai tributi Maria Innamorato, insieme alla segretaria generale e ai funzionari finanziari. L'obiettivo dichiarato non è solo formativo ma anche civico: comprendere la complessità del rapporto tra cittadino ed ente pubblico attraverso l'esperienza diretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

