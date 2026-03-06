5 milioni sequestrati | smantellata rete droga Roma-Litorale

Le forze dell’ordine romane hanno sequestrato un patrimonio di circa 5 milioni di euro. L’operazione riguarda una rete di traffico di droga che operava tra Roma e il Litorale. Il sequestro è stato effettuato venerdì 6 marzo 2026 e coinvolge beni riconducibili ai membri dell’organizzazione. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti è stato ancora reso noto.

Un patrimonio stimato in circa 5 milioni di euro è stato sequestrato oggi, venerdì 6 marzo 2026, dalle forze dell'ordine romane. L'azione mira a smantellare una rete criminale attiva dal 2012, che collegava Roma al litorale nord e ad Aprilia. La confisca include immobili, veicoli di lusso e società legittime usate per il riciclaggio. L'intervento della divisione anticrimine della questura di Roma ha colpito tre società operative tra Pomezia e Ardea, utilizzate come facciata per attività illecite. Oltre ai beni materiali, sono stati identificati conti correnti e disponibilità finanziarie legate all'organizzazione. Due indagati hanno subito misure di prevenzione personale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

