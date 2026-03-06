4^ edizione Errerun in ricordo di Renato Ambrosini

Domenica 15 marzo si terrà la quarta edizione della Errerun, una corsa e camminata non competitiva aperta a tutti, organizzata per ricordare Renato Ambrosini. La manifestazione si svolgerà nel territorio locale e coinvolgerà partecipanti di diverse età che desiderano rendere omaggio alla figura di Ambrosini. L’evento include percorsi dedicati sia a chi corre sia a chi preferisce camminare.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Domenica 15 marzo si svolgerà la quarta edizione della Errerun, corsa e camminata non competitiva, aperta a tutti, per ricordare Renato Ambrosini. Per la quarta edizione, una grande novità: saranno proposti due percorsi (6 e 11,5 km). La Errerun si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. La manifestazione è nata per ricordare Renato Ambrosini, persona generosa e buona, appassionata di corsa, scomparso nel 2020. Nelle passate edizioni la partecipazione è stata massiccia, rendendo possibile il sostegno ad alcune iniziative benefiche (Amici di Chiara, Cascina Selvetto, progetto per adolescenti in Perù). 🔗 Leggi su Leccotoday.it

L’amarezza di Ambrosini al ricordo della finale 2005: “So cosa successe durante l’intervallo”È una delle disfatte più incredibili della storia rossonera e, a più di venti anni di distanza, fa ancora discutere.

Leggi anche: Nicolais, scienziato visionario e uomo di rara sensibilità: il ricordo di Renato Brunetta