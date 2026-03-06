4 donne premiate a Montecorvino | eccellenza senza genere

Quattro donne sono state premiate a Montecorvino Rovella durante la quinta edizione del Premio Tina Bassi Romano, che si è tenuta domenica 8 marzo alle 18.30 nell’Ex Conservatorio di Santa Sofia. L’evento ha riconosciuto l’eccellenza femminile senza distinzione di genere, attirando pubblico e partecipanti per celebrare i meriti delle vincitrici. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di riconoscimento e valorizzazione delle competenze femminili.

Domenica 8 marzo, alle ore 18.30, l'Ex Conservatorio di Santa Sofia a Montecorvino Rovella ospiterà la quinta edizione del Premio Tina Bassi Romano. Quattro donne riceveranno il riconoscimento per aver dimostrato eccellenza nei rispettivi campi: ricerca scientifica, politica, educazione giovanile e aggregazione culturale. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Martino D'Onofrio, punta a valorizzare il contributo femminile alla società contemporanea. L'evento si colloca nel contesto più ampio del dibattito sui diritti e sulla parità di genere, offrendo un palcoscenico concreto per mostrare come la competenza non abbia genere.