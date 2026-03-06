38 anni di servizio | addio alla divisa per Giovanna Zannetti

La Questura di Padova ha salutato ufficialmente Giovanna Zannetti, che dopo trentotto anni di servizio ininterrotto lascia la divisa della Polizia di Stato per raggiungere il limite di età. L'assistente capo tecnico coordinatore ha concluso il suo percorso professionale a partire dal primo marzo 2026, ricevendo i ringraziamenti dell'amministrazione locale guidata dal questore Marco Odorisio. Il riconoscimento ufficiale arriva nel contesto di un territorio come il Veneto, dove la stabilità delle istituzioni e la continuità del servizio pubblico sono pilastri fondamentali per la sicurezza dei cittadini e la fiducia nell'apparato statale. La partenza di una figura così esperta non segna solo una fine personale, ma apre riflessioni sulla gestione delle risorse umane nelle forze dell'ordine regionali.