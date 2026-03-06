La Polizia di Stato ha soccorso 37 sciatori sull’Etna a causa di incidenti legati all’uso improprio degli slittini. Gli interventi sono stati necessari a seguito di situazioni di pericolo e infortuni derivanti da comportamenti irresponsabili sulla neve. Gli agenti sono intervenuti per mettere in sicurezza gli escursionisti coinvolti e gestire le emergenze sul territorio.

Frenetici interventi di soccorso sono stati effettuati dagli agenti della Polizia di Stato sulle piste dell’Etna, dove 37 persone sono state aiutate dopo essersi infortunate, principalmente a causa dell’uso scorretto di slittini e mezzi improvvisati. Le operazioni sono state coordinate dal nucleo sciatori della Questura di Catania, che ha agito per prevenire conseguenze più gravi e garantire la sicurezza degli appassionati della neve. Soccorso sulle piste: il bilancio degli interventi Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, negli ultimi giorni le piste di Piano Provenzana sono state letteralmente prese d’assalto dagli amanti della neve. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 37 sciatori soccorsi sull’Etna dalla polizia per incidenti causati da uso incosciente degli slittini

Etna, fine settimana di soccorsi: Polizia di Stato assiste 14 sciatori travolti da incidenti sulle piste.La Polizia di Stato ha concluso un fine settimana intenso di attività di soccorso sulle piste da sci del versante nord dell'Etna, a Piano Provenzana.

Sulle piste di Piano Provenzana: 37 sciatori soccorsi dalla Polizia di Stato, sanzioni per snowboarder senza casco e assicurazioneABBONATI A DAYITALIANEWS Numerosi interventi di soccorso sulle piste dell’Etna Sono stati giorni particolarmente intensi per le attività di soccorso...

Contenuti e approfondimenti su 37 sciatori soccorsi sull'Etna dalla....

Temi più discussi: Etna, 37 infortuni sulla neve negli ultimi giorni: sanzioni per gli snowboarder senza casco; Etna, soccorsi 37 sciatori a Piano Provenzana; Etna, 37 infortuni sulla neve negli ultimi giorni: sanzioni per gli snowboarder senza casco; LA POLIZIA DI STATO SOCCORRE 37 SCIATORI INFORTUNATI SULLE PISTE DI PIANO PROVENZANA: SANZIONATI SNOWBOARDER SENZA CASCO E SENZA COPERTURA ASSICURATIVA - Questura di Catania | Polizia di Stato.

Catania, 37 sciatori soccorsi sulle piste di Piano ProvenzanaComplessivamente, i poliziotti del nucleo sciatori della Questura di Catania hanno aiutato una quarantina di persone rimaste infortunate sulle piste di Piano Provenzana, prese d’assalto dagli ... catanianews.it

Attività di soccorso e sanzioni sull’EtnaSulle piste di Piano Provenzana la Polizia di Stato soccorre 37 persone e sanziona snowboarder senza casco e copertura assicurativa. newsicilia.it

Una bimba di 9 anni resta bloccata sulla pista dell’Etna (Catania). Paura improvvisa, sci inchiodati, non riesce ad andare avanti. Mamma e papà provano a tranquillizzarla, ma serve un aiuto speciale. Arriva Francesco, sciatore della #Poliziadistato, che si avvi - facebook.com facebook

Etna | Ore 13:12: evento esplosivo impulsivo al cratere Bocca Nuova, della durata di pochi minuti. Generata una modesta nube di cenere (~1,5 km), dispersa verso NE. Non si ravvisa correlazione correlazione con il sisma ML 4.5 delle 07:05 in provincia di Cat x.com