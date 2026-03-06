24 indagati | rubavano farmaci salvavita all’ospedale di Treviso

Diciotto persone sono state indagate per aver sottratto e rivenduto farmaci salvavita dall’ospedale di Treviso. L’indagine condotta dai carabinieri del Nas ha coinvolto complessivamente 24 individui, accusati di aver messo in atto un sistema illecito di furto e vendita di medicinali provenienti dall’Aulss 2 ‘Marca Trevigiana’. Le autorità hanno raccolto elementi che collegano i sospettati a questa attività illecita.

Un'inchiesta condotta dai carabinieri del Nas ha portato all'indagamento di 24 persone per un sistema illecito di sottrazione e rivendita di farmaci dall'Aulss 2 'Marca Trevigiana'. Tra gli indagati figurano tre dipendenti dell'ospedale, un autotrasportatore e ventuno acquirenti coinvolti nella filiera della vendita sottocosto. L'operazione ha rivelato la presenza di medicinali salvavita tra i beni rubati, evidenziando una falla grave nella sicurezza del magazzino ospedaliero. L'indagine, partita nel 2023, si è concentrata su come una dipendente addetta alla preparazione dei pacchi sfruttasse la sua posizione per prelevare specialità farmaceutiche destinate alla distribuzione interna.