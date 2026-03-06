20 anni di creatività | la Casina di Raffaello festeggia a Villa

La Casina di Raffaello a Villa Borghese celebra il suo ventesimo anniversario con tre giorni di eventi dal 13 al 15 marzo 2026. La struttura, situata nel cuore del parco, ospita iniziative culturali e attività dedicate ai visitatori. La manifestazione si svolge in un arco temporale di tre giorni e coinvolge diverse iniziative programmate in questa occasione speciale.

La Casina di Raffaello a Villa Borghese festeggia il suo ventesimo anniversario con tre giorni di eventi speciali dal 13 al 15 marzo 2026. L’iniziativa, aperta a famiglie e professionisti dell’educazione, celebra due decenni di attività ludico-creative dedicate ai più piccoli. Il percorso inizia venerdì 13 marzo alle 17.30 con un incontro dedicato a Bruno Munari, figura che ha ispirato l’offerta educativa della struttura sin dall’apertura nel 2006. Sabato e domenica si susseguiranno laboratori, mostre internazionali e presentazioni letterarie per grandi e piccini. Due decenni di educazione creativa a Roma. L’anno corrente segna una tappa fondamentale nella storia della capitale quando si ricorda che il 10 marzo 2006 la ludoteca aprì le sue porte al pubblico all’interno del parco storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

