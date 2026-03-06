150 anni Corriere della Sera il direttore Luciano Fontana | Affrontare il futuro con testa e cuore – Il video

Il direttore del Corriere della Sera annuncia i 150 anni del quotidiano, sottolineando che il sistema di informazione sta affrontando anche una nuova guerra. In un video, parla di come il giornale si stia confrontando con queste sfide, invitando a guardare avanti con testa e cuore. La celebrazione si svolge a Milano e coinvolge il team del quotidiano.

"Un sistema di informazione che in questi giorni drammatici si sta misurando anche con una nuova guerra. Oggi non voglio parlarvi solo del nostro passato ma è importante affrontare con testa e cuore il futuro.", così Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera alla cerimonia per i 150 anni del quotidiano alla Scala di Milano.

Milano, Mattarella alla Scala per l'evento dedicato ai 150 anni del Corriere della SeraIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Teatro alla Scala di Milano per l’evento dedicato ai 150 anni dalla fondazione del...

150 anni Corriere della Sera, il direttore Luciano Fontana: Affrontare il futuro con testa e cuore

Mattarella con i presidenti di Camera e Senato alla Scala per i 150 anni del Corriere della seraPresenti anche Schlein, Landini e Segre. Il direttore Luciano Fontana: Non ci rassegniamo alla guerra. Un concerto con brani dalla Norma di Bellini e dal Crepuscolo degli dei di Wagner. Poi il racco ... rainews.it

I 150 anni del Corriere della Sera: la cerimonia in corso al Teatro La ScalaNOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – La Scala di MIlano ospita questa mattina la celebrazione dei 150 anni del Corriere della ... cremonaoggi.it

Tg2. . A #Verona, stasera, il presidente della #Repubblica per la cerimonia di apertura delle #paralimpiadi. #Mattarella in mattinata ha partecipato alla celebrazione per i 150 anni del @corriere - facebook.com facebook

5/3/26. Il"Corriere della Sera"compie oggi 150 anni: il primo numero infatti usciva in data 5-6 Marzo 1876, fondato da Eugenio Torelli Viollier. Il giornale è uscito con la"sovracoperta"costituita dalla ristampa anastatica del primo numero. Emesso un francobollo x.com