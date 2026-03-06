116 imprese unite | 1,5 TWh di energia pulita per l’industria
A livello nazionale, 116 aziende con consumi elevati di energia si sono alleate sotto la gestione di Latitude per ottenere 1,5 TWh di energia pulita nel periodo 2025-2027. Questa operazione coinvolge imprese di diversi settori che puntano a rifornirsi di energia rinnovabile per il prossimo triennio. La collaborazione rappresenta un'iniziativa di vasta portata nel settore industriale italiano.
Un'operazione di scala nazionale ha 116 aziende energivore unirsi sotto la gestione di Latitude per accedere a 1,5 TWh di energia elettrica nel triennio 2025-2027. Questa iniziativa, realizzata nell'ambito del programma Energy Release 2.0 del Gse, mira a costruire 110 MW di nuova capacità fotovoltaica entro il 2028. La mobilitazione copre 16 regioni italiane e coinvolge settori industriali chiave come ceramica, cemento, vetro, chimica ed estrattivo. Il fatturato complessivo delle imprese partecipanti raggiunge i 9,2 miliardi di euro, rappresentando una fetta significativa dell'economia manifatturiera nazionale. Una rete... 🔗 Leggi su Ameve.eu
