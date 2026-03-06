100 voci per il No la maratona per il No al Referendum promossa dall’Anpi | la diretta tv
Dalla Casa Internazionale delle Donne di Roma parte la maratona “100 voci per il NO”, promossa dall’ANPI nazionale. L’evento viene trasmesso in diretta via radio, tv e sui social, con l’obiettivo di sostenere le ragioni del No al referendum sulla riforma Nordio. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti che esprimono le proprie opinioni sul tema.
L’iniziativa sarà svolta con la collaborazione di Articolo21, del Comitato della società civile per il No, del Comitato degli Avvocati per il No, del Comitato dei 15 per il No, del Comitato Giusto dire No. Mondi diversi – cultura, giustizia, informazione, istituzioni, associazionismo – uniti nella difesa dei principi costituzionali. Per Mantovano i credenti voteranno Sì al referendum? Che Dio, quello autentico, ce li conservi “Spostare i detenuti in 41-bis in Sardegna è una violazione dei diritti umani”, la garante dei detenuti contro il piano Delmastro Approvata la risoluzione sull’Iran. Crosetto: “Attacco Usa fuori dal diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“100 voci per il No”: maratona ANPI il 6 marzo contro la riforma Nordio, diretta radio, tv e social per un voto consapevoleIl 6 marzo maratona radio, tv e social dell’ANPI per il No al referendum sulla riforma Nordio.
Leggi anche: Verso il referendum: “Cento voci per il No”, da venerdì la maratona social dell’Anpi contro la riforma della Giustizia
Contenuti e approfondimenti su 100 voci per il No la maratona per il....
Temi più discussi: 100 voci per il NO al referendum sulla riforma Nordio; 100 voci per il No al referendum sulla riforma Nordio; Maratona ANPI: 100 voci per il No alla riforma Nordio; Referendum sulla riforma Nordio, Anpi lancia 100 voci per il No: maratona radio, tv e social il 6 marzo.
Referendum, Anpi: il 6 marzo maratona su media e social per il NoRoma, 2 mar. (askanews) – Venerdì 6 marzo, dalle ore 10, in diretta dalla Casa Internazionale delle Donne di Roma, prenderà il via 100 voci per il No una grande maratona radio tv e social promossa d ... askanews.it
6 marzo 2026, 100 voci per il NOVenerdì 6 marzo dalle ore 10, in diretta dalla Casa Internazionale delle Donne di Roma, prenderà il via 100 voci per il NO, una grande maratona radio tv ... pressenza.com
Referendum, Schlein a Bologna per sostenere la campagna del No x.com
Questo referendum non è un voto pro o contro un governo. Si tratta di confermare una riforma in linea con le democrazie più mature, con lo Stato di diritto - facebook.com facebook