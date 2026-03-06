100 km per l’Alzheimer | la sfida estrema di Cellini

Simone Cellini affronta una sfida di 100 km lungo il percorso storico del Passatore, che collega Firenze a Faenza. La sua iniziativa mira a sostenere la lotta contro l’Alzheimer, trasformando la fatica fisica in un gesto di solidarietà. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia attraverso questa prova estrema, coinvolgendo persone e comunità lungo tutto il tragitto.

Simone Cellini trasforma la fatica fisica in un atto di solidarietà concreta. La sfida si svolge lungo il percorso storico del Passatore, che collega Firenze a Faenza. L’obiettivo è raccogliere fondi per la ricerca sull’Alzheimer attraverso una campagna attiva online. La data fissata è venerdì 6 marzo 2026, momento in cui l’iniziativa prende avvio con forza. Ogni chilometro percorso diventerà un passo verso il sostegno alle famiglie colpite dalla malattia. Il progetto non è solo sportivo, ma sociale e scientifico nel cuore della Romagna. Dati sulla gara e sul percorso. Il tracciato copre esattamente 100 chilometri tra due città storiche. Questa distanza rappresenta una prova estrema corre, richiedendo una preparazione atletica di alto livello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: L’impresa della vigilia di Natale, Morosini corre 100 km tra Bergamo e provincia: «Una sfida estrema»

100 km del Passatore, dalla Romagna la sfida del runner per sostenere la ricerca sull'AlzheimerLa raccolta fondi, attiva online, invita a sostenere la causa con una donazione, trasformando ogni chilometro della gara in un passo verso la...

Contenuti utili per approfondire 100 km per l'Alzheimer la sfida estrema....

Discussioni sull' argomento 100 km del Passatore per non dimenticare: la mia sfida per la Fondazione Maratona Alzheimer; L'Alzheimer può nascere da infiammazioni periferiche.

Simone Cellini corre la 100 km del Passatore per sostenere la Fondazione Maratona AlzheimerSimone Cellini, runner e allenatore nonché fondatore del progetto Runner 451, ha lanciato una raccolta fondi a sostegno della Fondazione Maratona ... ravennanotizie.it

100 km del Passatore, dalla Romagna la sfida del runner per sostenere la ricerca sull'AlzheimerPer Simone Cellini quella lanciata è una sfida che parte un'idea semplice: Trasformare la fatica della corsa in un contributo concreto alla ricerca e al sostegno di chi affronta ogni giorno ... ravennatoday.it

Trento, 60 posti in più e Centro diurno Alzheimer: via ai lavori alla Rsa San Bartolomeo - facebook.com facebook

Dai guardiani del cervello una nuova arma contro l'Alzheimer. Se confermati negli esseri umani, questi risultati potrebbero aprire una nuova strada #ANSA x.com