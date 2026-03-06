100 donne a Piacenza | prevenzione cuore in menopausa

A Piacenza, circa cento donne hanno partecipato a un Open Day dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari in menopausa. L’evento si è svolto nel territorio provinciale e ha coinvolto donne di diverse età, con lo scopo di promuovere l’attenzione sulla salute del cuore durante questa fase della vita. La giornata ha previsto screening e informazioni specifiche per le partecipanti.

Nel cuore della provincia di Piacenza, circa un centinaio di donne hanno risposto alla chiamata dell’Open Day dedicato alla prevenzione cardiovascolare in menopausa. L’iniziativa, giunta alla terza edizione e promossa da Progetto Vita insieme all’Azienda USL di Piacenza, si è svolta presso la sede della Croce Bianca, trasformando un evento sanitario in un momento di comunità e consapevolezza. L’affluenza registrata, con circa 100 iscrizioni confermate, non è stata una semplice presenza fisica ma un segnale inequivocabile di come il tema della salute del cuore stia diventando prioritario per le donne tra i 45 e i 65 anni. La giornata ha offerto uno spazio dove informare e fornire strumenti concreti per gestire i cambiamenti metabolici legati al calo degli estrogeni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Menopausa e cuore, torna l'open day dedicato al mondo delle donne

Cuore: troppi italiani trascurano la prevenzione, il caso delle donne

