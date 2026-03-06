10 marzo | avventure nel bosco per i piccoli alla Tebaldi

Il 10 marzo alle 17 si svolgeranno attività nel bosco dedicate ai bambini presso la biblioteca Tebaldi di Ferrara. L’evento prevede un momento di gioco e scoperta nel parco vicino alla struttura, rivolto ai più giovani. La partecipazione è aperta a tutti i bambini interessati a vivere un’esperienza all’aperto con animatori specializzati. L’iniziativa si svolgerà anche in caso di pioggia.

Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 10 marzo alle ore 17 alla biblioteca Tebaldi di Ferrara. Teresa Fregola guiderà i bambini dai tre ai dieci anni in un viaggio tra le avventure degli animali del bosco. L’evento si svolge presso Via Ferrariola, 12, ed è accessibile gratuitamente previa prenotazione telefonica o via email. L’impatto culturale delle biblioteche come motori sociali. La scelta tematica non è casuale ma risponde a una precisa necessità educativa nel tessuto locale. Le narrazioni animate proposte da Fregola trasformano la lettura da attività passiva a esperienza immersiva per i piccoli ascoltatori. Questo approccio pratico dimostra come le istituzioni pubbliche possano diventare veri e propri laboratori di socializzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

