Zona rossa in stazione dopo l' omicidio il Comune | Potenziamento importante

Dopo l’omicidio di un ventenne egiziano avvenuto sabato 28 febbraio in via Sassi, la Prefettura ha deciso di istituire una zona a vigilanza rafforzata nell’area della stazione di Lecco. Il Comune e il Partito Democratico locale hanno commentato questa misura, definendola un intervento di potenziamento significativo. La decisione mira a garantire maggiore sicurezza nell’area interessata.

A tre giorni dalla morte di Mahmoud Amer, il ventenne egiziano accoltellato sabato 28 febbraio in via Sassi, il Comune di Lecco e il Partito Democratico cittadino intervengono per commentare la decisione della Prefettura di istituire una zona a vigilanza rafforzata nell'area della stazione ferroviaria e nelle vie del centro. Sul merito le posizioni convergono; sul fronte politico, le distanze con il centrodestra restano nette. Il Comune ha reso noto il contenuto del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato d'urgenza dal sindaco Mauro Gattinoni e dalla vicesindaco Simona Piazza alla luce dell'omicidio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Emergenza furti e rapine a Giugliano, vertice in Comune: “zona rossa” e potenziamento telecamere in cittàFurti in serie e una rapina che hanno fatto scattare l’allarme, soprattutto sul fronte della percezione di insicurezza.

Omicidio a Lecco, zona rossa in stazione. "Proposta ascoltata, è il primo passo"Carlo Piazza, candidato sindaco del centrodestra, rivendica il risultato dopo la decisione della prefettura: "Non era polemica, era responsabilità"...

Omicidio a Lecco, istituita una zona rossa vicino alla stazione. E il prefetto Ponta chiede anche l'esercito in stradaDuro piano delle autorità per porre fine alla violenza e al sangue in centro: nei giorni scorsi Samir C., 25enne magrebino, ha ucciso l’amico Mahmoud Amer con una coltellata ... ilgiorno.it

ZONA ROSSA IN CITTÀ, COS’È E COME FUNZIONA: I DETTAGLILECCO – La zona a vigilanza rafforzata, comunemente chiamata zona rossa, è una misura di sicurezza che consente un controllo più stringente del territorio in aree urbane caratterizzate da episodi rip ... lecconews.news

Sicurezza e “Zona Rossa” in centro a Lecco. Questa sera alle 20.15 in TVS Notizie ne parleremo con il sindaco Mauro Gattinoni - facebook.com facebook