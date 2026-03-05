Zelensky minaccia apertamente Orban

Da imolaoggi.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ha accusato il premier ungherese di aver ostacolato l’erogazione di 90 miliardi di dollari in finanziamenti e armi. La discussione si è concentrata sulla decisione ungherese di bloccare i fondi destinati al suo paese. La situazione ha portato a un confronto diretto tra le due figure politiche, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o le conseguenze immediate.

Zelensky ha minacciato Viktor Orbán per il blocco di 90 miliardi di dollari in finanziamenti e armi per Kiev. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

zelensky minaccia apertamente orban
© Imolaoggi.it - Zelensky minaccia apertamente Orban

Orban: lettera aperta a ZelenskyBRUXELLES, 26 FEB – In una lettera aperta al presidente ucraino Volodymyr Zelensky pubblicata su X, il primo ministro ungherese Viktor Orban chiede...

Orban: “A Davos Zelensky ha oltrepassato il limite”Lo scrive su X Viktor Orban: “Non c’è nulla di nuovo nel fatto che, con l’avvicinarsi delle elezioni in Ungheria, abbia nuovamente messo nel mirino...

Zelensky Ready to Grab Russian Money… Until Orban Drops This

Video Zelensky Ready to Grab Russian Money… Until Orban Drops This ?

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.