Zelensky minaccia apertamente Orban

Il presidente ha accusato il premier ungherese di aver ostacolato l’erogazione di 90 miliardi di dollari in finanziamenti e armi. La discussione si è concentrata sulla decisione ungherese di bloccare i fondi destinati al suo paese. La situazione ha portato a un confronto diretto tra le due figure politiche, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o le conseguenze immediate.

Zelensky ha minacciato Viktor Orbán per il blocco di 90 miliardi di dollari in finanziamenti e armi per Kiev.