zcs azzurro a key 2026 10 anni di evoluzione e visione per transizione energetica

Zcs Azzurro partecipa a Key – The Energy Transition Expo 2026, che si svolge a Rimini dal 4 al 6 marzo. L’azienda è presente all’evento dedicato alle energie rinnovabili, che rappresenta un punto di riferimento nel settore. La partecipazione si inserisce in un percorso di dieci anni di evoluzione e visione per la transizione energetica.

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Zcs Azzurro è presente a Key – The Energy Transition Expo 2026, uno degli appuntamenti di riferimento per il settore delle energie rinnovabili, in programma a Rimini dal 4 al 6 marzo. Il marchio di Zucchetti Centro Sistemi (Zcs) espone al Padiglione D3Stand 300, per celebrare i primi 10 anni di attività nel settore fotovoltaico e l'evoluzione della propria visione industriale e tecnologica. A Key 2026, Zcs Azzurro presenta il proprio concetto di ecosistema energetico integrato che unisce fotovoltaico, accumulo, stazioni di ricarica e pompe di calore in un'unica architettura coordinata. Un approccio pensato per rispondere alle esigenze di impianti industriali, commerciali e residenziali, ottimizzando la gestione dell'energia in modo semplice ed efficace. 🔗 Leggi su Iltempo.it

