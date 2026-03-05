Zcs Azzurro a Key 2026 10 anni di evoluzione e visione per transizione energetica

Zcs Azzurro partecipa a Key – The Energy Transition Expo 2026 a Rimini, in programma dal 4 al 6 marzo. L’azienda celebra dieci anni di attività dedicata alla transizione energetica e all’innovazione nel settore delle energie rinnovabili. L’evento riunisce professionisti e aziende del settore, offrendo uno spazio per presentare progetti e sviluppi tecnologici legati all’energia sostenibile.

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Zcs Azzurro è presente a Key – The Energy Transition Expo 2026, uno degli appuntamenti di riferimento per il settore delle energie rinnovabili, in programma a Rimini dal 4 al 6 marzo. Il marchio di Zucchetti Centro Sistemi (Zcs) espone al Padiglione D3Stand 300, per celebrare i primi 10 anni di attività nel settore fotovoltaico e l'evoluzione della propria visione industriale e tecnologica. A Key 2026, Zcs Azzurro presenta il proprio concetto di ecosistema energetico integrato che unisce fotovoltaico, accumulo, stazioni di ricarica e pompe di calore in un'unica architettura coordinata. Un approccio pensato per rispondere alle esigenze di impianti industriali, commerciali e residenziali, ottimizzando la gestione dell'energia in modo semplice ed efficace.