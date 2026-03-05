Dal 4 marzo su Prime Video, Young Sherlock propone Hero Fiennes Tiffin nel ruolo di Sherlock Holmes in un giallo ricco di azione e irriverente. La serie, diretta e prodotta da Guy Ritchie, racconta le prime avventure del famoso detective, con un tono che mescola suspense e humour. L’intervista a Fiennes Tiffin rivela come il regista gli abbia insegnato l’importanza della felicità nel lavoro e nella vita.

Su Prime Video dal 4 marzo, è un giallo irriverente e ricco di azione che segue le prime leggendarie avventure dell’iconico detective Con protagonista Hero Fiennes Tiffin (After) nei panni di Sherlock Holmes, e realizzata dal visionario regista ed executive producer Guy Ritchie, Young Sherlock, su Prime Video dal 4 marzo, è un giallo irriverente e ricco di azione che segue le prime leggendarie avventure dell’iconico detective. Quando un carismatico Sherlock Holmes, giovane e ribelle, incontra nientemeno che James Moriarty, viene trascinato in un'indagine per omicidio che mette a rischio la sua libertà. Il primo caso in assoluto di Sherlock svela una cospirazione che attraversa il globo, e culmina in uno scontro esplosivo che cambierà per sempre il corso della sua vita. 🔗 Leggi su Today.it

Young Sherlock: data di uscita, trama e teaser della serie Prime di Guy Ritchie con Hero Fiennes TiffinA quattordici anni da Gioco di Ombre, e a sedici da Sherlock Holmes, il regista britannico Guy Ritchie torna a raccontare uno dei personaggi più...

Young Sherlock | Il trailer della serie Prime Video con Hero Fiennes TiffinE’ online il trailer di Young Sherlock, la serie diretta da Guy Ritchie sulle origini di Sherlock Holmes.

Tutti gli aggiornamenti su Young Sherlock.

Temi più discussi: Young Sherlock, arriva la serie sul giovane Holmes: cosa sappiamo; Young Sherlock, l'intervista a Hero Fiennes Tiffin: Ho imparato l'importanza di essere felici da Guy Ritchie; Young Sherlock, Hero Fiennes Tiffin: Mi sono preso tanti pugni in faccia; Hero Fiennes Tiffin protagonista di Young Sherlock: Senza la famiglia non sarei mai entrato nel mondo dello spettacolo. Non credo che senza di loro avrei sviluppato l’amore per la recitazione.

Young Sherlock non è il prequel ufficiale di Sherlock Holmes con Robert Downey Jr: Ecco perchéIn streaming su Prime Video, Young Sherlock ha destato qualche dubbio: è o non è il prequel diretto della serie cinematografica su Sherlock Holmes con Robert Downey Jr? A rispondere alla domanda è sta ... comingsoon.it

Young Sherlock, spiegazione del finale della serie Prime VideoScopriamo come si conclude la prima stagione di Young Sherlock, la serie di Guy Ritchie che sta conquistando Prime Video ... serial.everyeye.it

Young Sherlock è da OGGI disponibile su Prime Video - facebook.com facebook