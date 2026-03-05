Xylella sul Gargano circoscritto il focolaio a Cagnano Varano | Ora rafforzare la prevenzione

Sul Gargano è stato individuato un focolaio di Xylella fastidiosa pauca, che ha portato all’eradicazione di 331 piante di ulivo, di cui 177 monumentali, tutte nella zona di Cagnano Varano. La zona è ora sotto controllo e soggetta a misure di monitoraggio regolamentare. Le autorità hanno annunciato un rafforzamento delle attività di prevenzione nella regione.

Situazione sotto controllo, secondo quanto emerso dalla audizione in IV Commissione consiliare, chiesta da Napoleone Cera. Eradicate 331 piante di ulivo, di cui 177 monumentali. La presenza del mare e del bosco ha contenuto la diffusione La Xylella fastidiosa pauca ha provocato l'eradizione di 331 piante di ulivo, di cui 177 monumentali, tutti nella zona di Cagnano Varano, ora in condizione di monitoraggio regolamentare. La situazione dovrebbe però essere sotto controllo. Questo quanto emerso dalla iniziativa del consigliere regionale della Lega, Napoleone Cera, che ha chiamato in audizione della IV Commissione consiliare, tanto...