Xiaomi ha annunciato di voler rafforzare la produzione di chip personalizzati, pianificando aggiornamenti ogni anno e puntando a una diffusione più ampia a livello mondiale. L’azienda cinese concentra le proprie strategie su questa nuova linea di processori, che sono destinati a integrare i propri dispositivi e a rafforzare la presenza sul mercato. La comunicazione arriva in un momento di espansione per il marchio.

l’azienda cinese xiaomi sta rafforzando la propria linea di chip proprietari, puntando su una roadmap di aggiornamenti annuali e su una diffusione globale. l’articolo sintetizza le informazioni emerse dall’intervista con il presidente lu weibing, i piani di integrazione del chip xring nelle uscite internazionali e gli investimenti fatti per rafforzare l’infrastruttura interna. xring: sviluppo proprietario e roadmap annuale. l’ xring o1, presentato nel 2025, adotta una configurazione a 10 core e si allinea alle architetture arm v9.2, offrendo prestazioni competitive rispetto ad altri produttori. la gestione tecnica è affidata a una divisione dedicata alla piattaforma chip, guidata da figure di rilievo del settore, con l’obiettivo di coordinare lo sviluppo interno e l’industrializzazione delle soluzioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Xiaomi punta sui chip personalizzati e annuncia uscite annuali

Xiaomi punta a rilasciare versioni annuali del suo chip simile a google tensor in tutto il mondoQuesto approfondimento sintetico analizza l’impegno di Xiaomi nello sviluppo di chip proprietari, la prospettiva di aggiornamenti annuali e...

Konami punta a rendere Silent Hill una serie con uscite annualiNel quadro del consueto speciale di fine anno in cui Famitsu chiede ad autori e produttori dell’industria videoludica le proprie intenzioni per il...

Approfondimenti e contenuti su Xiaomi punta.

Temi più discussi: Xiaomi presenta nuovi smartphone, puntando a consumatori più esigenti; La cinese Xiaomi cube alla CNBC che sta pianificando il rilascio annuale di un chip per smartphone e del proprio assistente AI per l’estero; Xiaomi 17 Max di nome e di fatto: avrà chip e fotocamera top con batteria gigante?; Samsung, dai noodle ai chip: la sfida dell’AI per il colosso da 233 miliardi.

Xiaomi accelera sui chip proprietari: XRING O2 in arrivo entro il 2026 per sfidare Qualcomm e MediaTekXiaomi prepara il chip XRING O2 entro il 2026, proseguendo la strategia di processori proprietari a 3nm prodotti da TSMC. L'azienda cinese vuole sfidare Qualcomm e MediaTek. multiplayer.it

Xiaomi sfida Qualcomm e MediaTek con il chip XRING O2Xiaomi sta lavorando al chip XRING O2 per sfidare i maggiori produttori internazionali di processori per smartphone. tuttoandroid.net

Abbiamo visto da vicino la nuova Xiaomi VISION GT di @xiaomi.italia che punta tutto su prestazioni e innovazione visiva . Il design di questa HyperCar elettrica è decisamente futuristico e le tecnologie integrate sembrano portare l’esperienza d’uso a - facebook.com facebook

Xiaomi Pad 8: due tablet per la massima produttività x.com