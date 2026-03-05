WWE | Logan Paul risponde alle critiche dopo lo spot con Je’Von Evans a Elimination Chamber

Durante l'evento WWE Elimination Chamber, Logan Paul ha partecipato a uno spot con Je’Von Evans che ha attirato molte critiche da parte dei fan. Il momento, caratterizzato da un impatto spettacolare, ha suscitato discussioni sulla sicurezza e sulla gestione dell’azione sul ring. Nessuna ulteriore informazione sui motivi o le conseguenze di quanto accaduto è stata comunicata.

Logan Paul minimizza le polemiche sullo spot con Je’Von Evans a Elimination Chamber e assicura che il giovane talento sta bene. Il momento che ha coinvolto Logan Paul e Je’Von Evans durante WWE Elimination Chamber ha fatto molto discutere i fan, soprattutto per l’impatto spettacolare – e potenzialmente pericoloso – visto nel corso del match. Durante il Men’s Elimination Chamber Match, Logan Paul ha eseguito il suo Paulverizer su Evans in una sequenza particolarmente dura, con il giovane talento che è atterrato in modo preoccupante sulla testa. Subito dopo lo spot, Paul ha approfittato della situazione per schienare Evans ed eliminarlo dal match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Logan Paul risponde alle critiche dopo lo spot con Je’Von Evans a Elimination Chamber WWE: Clamoroso flop per Gunther e Dominik, ad Elimination Chamber ci va Je’Von EvansIl match di qualificazione, scelto come evento principale della serata, ha messo di fronte tre stili completamente diversi: la brutalità di Gunther,... WWE: Jey Uso out dall’Elimination Chamber, il suo posto preso da Logan PaulQuesta notte nell’ultimo SmackDown prima di Elimination Chamber c’è stato subito un colpo di scena, ancora prima che l’episodio iniziasse. Una raccolta di contenuti su Logan Paul. Temi più discussi: La WWE ha piani d’oro per Logan Paul; SmackDown 27.02.2026 L’ultimo biglietto per la Chamber; SmackDown Report 27-02-2026 – WWE; WWE: Duro sfogo sui social di Logan Paul dopo la Chamber. La WWE continua a puntare decisamente su Logan PaulLa WWE ha dimostrato più volte di credere nel talento di Logan Paul con uno sguardo al futuro. worldwrestling.it La WWE punta ancora fortemente su Logan PaulNonostante la sconfitta ad Elimination Chamber lo scorso weekend, la WWE ha ancora dei piani molto ambiziosi per Logan Paul ... spaziowrestling.it SETH ROLLINS: contri chi a WRESTLEMANIA LOGAN PAUL Ciò che resta dei Visionari BROCK LESNAR O chi altri - facebook.com facebook NBA - Logan Paul va in giro con al collo la carta Charizard 1ª Edizione Shadowless (Base Set) PSA 10 da $954k Allora Kevin O'Leary (imprenditore e giudice del reality show Shark Tank) cala l'asso: carta autografata da Kobe & MJ. Valore stimato: $19,5. x.com