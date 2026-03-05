WWE | Cody Rhodes afferma che il prossimo contratto sarà l’ultimo

Cody Rhodes ha dichiarato che il suo prossimo contratto sarà l'ultimo della sua carriera nel wrestling. Dopo i ritiri di AJ Styles e John Cena, e con Roman Reigns che lavora principalmente come part-timer, il wrestler ha condiviso i suoi piani futuri. La sua comunicazione si inserisce nel contesto delle recenti decisioni di altri protagonisti dello sport.

Dopo i ritiri di AJ Styles e soprattutto di John Cena, e un Roman Reigns di fatto divenuto part timer, ora anche Cody Rhodes ha parlato del suo futuro nel wrestling e di quando prevede ritirarsi. Ultimamente infatti, Cody ha deciso di aprirsi in merito a quanto tempo gli rimane nel wrestling, specificando che il prossimo contratto che firmerà sarà il suo ultimo, almeno per quanto riguarda il lato in-ring. Cody Rhodes ha adesso 40 anni, che nel wrestling moderno non sono molti, considerando che suo fratello è ancora semi attivo a oltre 50 anni, ma a quanto pare Cody ha già iniziato a pensare al suo ritiro. Queste le parole di Cody a ESPN Radio’s UnsportsmanLike: “Non ho più una data specifica per smettere come un tempo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

