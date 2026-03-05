Al Daikin Park di Houston, il pitcher partente dell’Italia nella prima partita del World Baseball Classic 2026 contro il Brasile sarà Samuel Aldegheri. La sfida è fissata per sabato 7 marzo alle ore 19. La partita segnerà l’inizio della competizione internazionale di baseball. Aldegheri è stato scelto come partente per l’Italia in questa prima fase del torneo.

Al Daikin Park di Houston sarà Samuel Aldegheri il lanciatore partente dell’Italia nella prima partita del World Baseball Classic 2026, in programma contro il Brasile nella giornata di sabato 7 marzo, alle ore 19.00 italiane. La scelta è ricaduta su Aldegheri, veronese, classe 2001, colui il quale è stato il primo giocatore nato e cresciuto in Italia ad aver lanciato in MLB: è accaduto con i Los Angeles Angels nel 2024, mentre ha lanciato altre 5 volte nella stagione 2025. Il manager dell’Italia, Francisco Cervelli, può contare su una batteria molto profonda di lanciatori, che conta anche Dan Altavilla, Dylan DeLucia, Matt Festa, Gordon Graceffo, Alek Jacob, Joe La Sorsa, Michael Lorenzen, Ron Marinaccio, Kyle Nicolas, Aaron Nola, Adam Ottavino, Gabriele Quattrini, Claudio Scotti e Greg Weissert. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic 2026: definito il pitcher partente dell’Italia contro il Brasile

Leggi anche: World Baseball Classic 2026: l’Italia ritrova il pitcher Adam Ottavino dopo 17 anni!

L’Italia cambia un giocatore per il World Baseball Classic: rinuncia a un pitcher, individuato il sostitutoSostituzione nella rosa dell’Italia che affronterà il World Baseball Classic, prestigioso torneo internazionale che scatterà il prossimo 5 marzo.

Contenuti utili per approfondire World Baseball Classic.

Temi più discussi: Le gare del World Baseball Classic su Sky e in streaming su NOW; Guida al World Baseball Classic 2026: formato, roster e favoriti; Calendario World Baseball Classic 2026: orari giorno per giorno, tv, programma dai gironi alla finale; World Baseball Classic su Sky. C'è Italia-Brasile.

World Baseball Classic 2026: il girone e le avversarie dell’Italia. Sfida al Messico per la qualificazione?L'Italia, com'è noto, avrà quattro avversarie nel girone B del World Baseball Classic 2026 a Houston. E non sono quattro qualsiasi: gli USA che vogliono ... oasport.it

World Baseball Classic preview: Top stars, predictions & more for every poolGet ready to dive into World Baseball Classic pool play. The 2026 tournament, which gets underway this week, features four pools: A, B, C and D. Each of those pools consists of five teams battling it ... mlb.com

Il World Baseball Classic non è davvero “un Mondiale”, ma ci sono i giocatori della Major League ed è l'ultimo torneo prima delle Olimpiadi di Los Angeles: cominciano oggi x.com