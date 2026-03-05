Wolverhampton-Liverpool FA Cup 06-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Wolves e Reds si ritrovano dopo il 2-1 di martedì

Stasera alle 21:00, Wolverhampton e Liverpool si sfidano in una partita di FA Cup, con formazioni ufficiali e pronostici già pubblicati. La gara segue il successo dei Wolves per 2-1 ottenuto martedì contro i Reds. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che si ritrovano sul campo dopo il recente risultato.

La vicenda del Wolverhampton è forse una di quelle che cateterizzano maggiormente la massima serie inglese, in tutti i sensi. Nelle ultime quatto giornate un club già retrocesso ha battuto Aston Villa (2-0) e Liverpool (2-1) in casa e pareggiato contro la capolista Arsenal, per 2-2, sempre al Molineux, e perso contro il Crystal Palace.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

