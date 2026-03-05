WindTre Giochi Olimpici Invernali | rete 5G dedicata in 24 strutture sanitarie
WindTre ha attivato una rete 5G dedicata in 24 strutture sanitarie tra Lombardia e Trentino per supportare le attività legate ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, garantendo connettività avanzata e telemedicina. La compagnia ha predisposto l'infrastruttura per migliorare la comunicazione e l’assistenza sanitaria durante l’evento. La rete è stata implementata specificamente per le strutture coinvolte nelle competizioni e nelle attività correlate.
ROMA – WindTre mette a disposizione la propria rete 5G per abilitare la sanità connessa e la telemedicina in 24 strutture tra Lombardia e Trentino in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. L'iniziativa, finanziata dal Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale e attuata da Infratel Italia, prevede l’implementazione di due MPN 5G - una per ciascuna regione - e la realizzazione di coperture dedicate per sei ospedali principali e diciotto presidi sanitari temporanei attivi nel periodo delle attività collegate ai Giochi Invernali. L’infrastruttura... 🔗 Leggi su Lopinionista.it
