William Osula | a 11 anni mostrò il suo talento con il Manchester United e ora lo ha steso in Premier

William Osula, calciatore danese di 11 anni, ha partecipato a un contest con il Manchester United e ha ottenuto un risultato positivo. Mercoledì sera, durante una partita di Premier League contro il Newcastle, ha giocato e ha avuto un ruolo nel confronto. La sua presenza in campo ha attirato l'attenzione, visto che si tratta di un giovane talento coinvolto in una competizione a livello professionale.

Nel 2014 aveva vinto la finale del Soccer School World Skills, un contest giovanile promosso dal Manchester United, a cui avevano partecipato 44 ragazzini provenienti da 26 Paesi. L'11enne William Osula era stato premiato dai dirigenti del club