Firenze, 5 marzo 2026 – Esternalizzare. Ricordi, percezioni, stati dell'animo. Reminiscenze surrealiste e suggestioni simboliste, sperimentazione tecnica e sfumature cromatiche. L'arte di Cristina Maria Savin non illustra, genera, non rappresenta, fluisce nel tempo e nello spazio come la coscienza umana, intima e universale. "Whispers of the Invisible" - in programma dal 6 al 27 marzo all'Hotel Indigo Florence (Via Jacopo da Diacceto 20) negli ambienti di Binomio - è il titolo della sua ultima mostra, curata FUL Magazine e Lucrezia Caliani con il contributo degli sponsor tecnici Coradex, Valvery e Transport SC Manuelle srl Falticeni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Whispers of the Invisible”: Cristina Savin e l'arte dell'invisibile all'Hotel Indigo

FC 26 Evoluzione: Il muro invisibile (The Invisible Wall)Questa nuova Evoluzione è dedicata a chi vuole trasformare un mediano d’argento in una diga invalicabile per il proprio centrocampo.

Arte Fiera 2026: Grand Hotel Majestic “gia Baglioni” celebra l’arte contemporanea con la mostra di RIl Grand Hotel Majestic "già Baglioni" di Bologna si trasforma per l’occasione di Arte Fiera 2026 in una galleria d’arte contemporanea con...