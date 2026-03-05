Weekend elettrizzante tra Frida Bollani Magoni Crossroads Festa del Tartufo e il concerto che celebra le donne

Il fine settimana a Ravenna è stato ricco di eventi, con la partecipazione di Frida Bollani Magoni e il concerto dedicato alle donne. La città ha ospitato anche la Festa del Tartufo e il festival Crossroads, mentre le celebrazioni per l’8 marzo hanno coinvolto diverse iniziative legate alle donne. Tra musica, tradizioni e gastronomia, il programma ha attirato numerosi spettatori e appassionati.

Un fine settimana davvero frizzante per Ravenna e i suoi dintorni, dove enogastronomia, tradizioni carnevalesche e grandi concerti si intrecciano con le celebrazioni per l'8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne. Dalla magia del Carnevale sotto i tre Colli ai palchi di Crossroads e l'omaggio Bob Dylan, dai sapori unici della Festa del Tartufo Primaverile ai vini fuori dagli schemi degli orange wine, ogni giornata è pensata per coinvolgere qualsiasi desiderio e capriccio.