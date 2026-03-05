Vuelle c’è l’energia verde nel serbatoio | I ritmi di quest’anno sono davvero spaziali

Vuelle ha annunciato di aver raggiunto un'importante traguardo nell’ambito dell’energia verde, con i ritmi di questa stagione che vengono descritti come “spaziali”. Roberto Venerandi, preparatore storico della squadra, ha commentato che il suo lavoro risulta più semplice rispetto al passato, grazie alle innovazioni e alle nuove risorse adottate quest’anno.

Il lavoro di Roberto Venerandi, storico preparatore della Vuelle, non è mai stato così facile come quest’anno. Un gruppo strepitoso, che in allenamento spinge tutti i giorni con grande energia: "Non è difficile gestire questa squadra, che non ha bisogno di tanti comandi – dice -: quando c’è da lavorare, lo fa con grande partecipazione. Cerchiamo di modulare i carichi, che sono comunque sempre intensi". I ritmi sono altissimi e l’aneddoto raccontato da Leka fa sorridere il prof: "Confermo quello che ha detto Spiro, i ritmi sono spaziali, tanto da sorprendere gli stessi giocatori. Quando Tambone si è fermato per la lombalgia, assistendo agli allenamenti dal di fuori, a un certo punto mi ha chiesto: ma noi corriamo sempre così? E proprio in quel momento Bucarelli ha redarguito i compagni perché avevano rallentato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

