Prende il via al Volume Bar all’interno del Campus Universitario di Forlì, Nuvologrammi, rassegna musicale promossa dal Centro Studi Melandri e Ondeurbane. Ad aprire la rassegna sarà June, progetto di cantautorato alt-folk che intreccia atmosfere acustiche e riverberate tra indie pop e suggestioni elettroniche. La scrittura e la voce di Giulia Vallicelli, faentina classe 2000 attualmente di base a Bologna, si muovono in una dimensione intima e introspettiva, raccontando emozioni e trasformazioni personali con delicatezza e autenticità. Ospiti della serata gli Amore Audio, duo fondato da Alessandro Scola e Luigi Lonetto. Il progetto fonde UK bass, fast house, future garage e pop, costruendo un suono che oscilla tra tensione e liberazione, tra dimensione emotiva e pulsazione da club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volume Bar, ecco ’Nuvologrammi’. Sul palco June e Amore Audio

