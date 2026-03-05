Volontariato e Istituzioni | dialogo nello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare

Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze ha ospitato un seminario dedicato alla collaborazione tra il Rotary, le istituzioni e le associazioni di volontariato nel settore della Protezione Civile. L’evento si è svolto il 5 marzo 2026, con la partecipazione di rappresentanti del Rotary Club dell’Area Fiorentina e del Distretto Rotary 2071 della Toscana.

Firenze, 5 marzo 2026 - È stato lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare ad ospitare il seminario “Il Rotary nella Protezione Civile: tra Istituzioni e Associazioni di volontariato”, promosso dal Rotary Club dell’Area Fiorentina in collaborazione con il Distretto Rotary 2071 della Toscana. L’occasione è stata importante per costruire un animato confronto concreto sul rapporto tra Istituzioni civili e militari e il mondo delle associazioni di volontariato. A fare gli onori di casa è stato il Colonnello Arcangelo Moro, insieme al personale dello Stabilimento. L’iniziativa, organizzata da tutti i club dell’area fiorentina nel segno di “Unite to Good” - motto dell’annata rotariana - è nata in stretta collaborazione con Francesco Pugi, Presidente della Sottocommissione per la Protezione Civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

