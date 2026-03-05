Volevano rapire un bambino | da Perugia a Corciano cresce l' allarme ma è una bufala

Nelle ultime ore si sono moltiplicate notizie di tentativi di rapimento di bambini in diverse località, tra cui un episodio al mercato comunale di Perugia e un altro in un supermercato di Corciano. In entrambi i casi si parla di tentativi di avvicinare bambine di circa 3 anni, ma le autorità hanno chiarito che si tratta di informazioni non confermate e diffusi come bufale.

Sui social finte notizie, con tanto di presunte denunce ai Carabinieri, che da giorni creano un clima di paura e di odio. Ma è una fake news fastidiosa che è stata smentita sia da noi che dal sindaco di Corciano "Hanno tentato di rapire un bambino al mercato comunale". "Tentativo di rapimento di una bambina di 3 anni in un supermercato". E altro ancora. La notizia, ambientata per il momento in Umbria, a Perugia e Corciano, circola sui social da soggetti con profili "mascherati" che poi vengono condivisi, creando allarme. La notizia viene addirittura ampliata ("ho visto tutto anche io. la mamma ha denunciato tutto ai carabinieri"). La storia, la presunta conferma e in più la parolina magica "carabinieri" danno autorevolezza a quella che resta ed è, in questo caso, una brutta, odiosa, bufala. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

"Ha tentato di rapire un bambino", messo alla gogna sui social ma è una fake news: "Non ho fatto niente"La vicenda è stata chiarita da un commerciante di frutta e verdura alla presenza del sospettato, ora in Questura a Foggia per sporgere denuncia Un...

Sanremo, allarme a sinistra: “Ci saranno Meloni e figlia in prima fila”. E’ una “bufala”, ma si riproduce in fretta…Il Fatto cita La Stampa, è una bufala che ne origina un’altra che poi ne produce un’altra e altre ancora, si parla di Festival di Sanremo ma ricorda...

Aggiornamenti e notizie su Volevano rapire.

Temi più discussi: Volevano rapire un bimbo per il traffico d’organi. Il vocale fake che terrorizza le mamme di Roma; Roma, tenta di rapire bimbo davanti a un asilo a Cinecittà. La mamma: Ho visto un uomo che ci parlava, la bidella lo ha messo in fuga; Volevano portare via un bambino. Altra fake news, ma nelle chat sale la psicosi da rapimento; Vanella Grassi, rischio faida con il clan calabrese.

Tentano di rapire un bambino in una scuola di Roma a Cinecittà, messi in fuga dal personale: madre sotto shockTentato rapimento di un bimbo alla scuola materna Il Germoglio delle Idee a Roma, zona Cinecittà: collaboratrice scolastica mette in fuga due uomini, madre sotto shock ... virgilio.it

Rapimenti di bambini a Primavalle, il SUV nero e il traffico d'organi: la verità sull'audio che terrorizza RomaNel volgere di poche ore diversi messaggi vocali hanno cominciato a circolare nei gruppi dei genitori. Si tratta di una fake news ... romatoday.it

L'OPERAZIONE | Per vendetta il clan Nirta-Strangio voleva rapire la moglie dell’ideatore del colpo. Gratteri: «Gli abbiamo offerto protezione» - facebook.com facebook

«Un uomo voleva rapire mia figlia, stavamo andando al parco giochi»: la denuncia di una mamma. Incubo alle porte di Firenze x.com