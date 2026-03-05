volata finale per il parcheggio

Sono iniziati i lavori per il nuovo grande parcheggio scambiatore di Ponente, che si trova in via Mazzini vicino al cimitero del capoluogo. La costruzione coinvolge le operazioni di sistemazione dell’area e l’allestimento delle strutture necessarie. La realizzazione del parcheggio rappresenta un intervento importante per migliorare la viabilità nella zona. I lavori sono entrati nella fase conclusiva.

Entrano nel vivo i lavori per la costruzione del nuovo grande parcheggio scambiatore di Ponente situato in via Mazzini nella zona adiacente al cimitero capoluogo. In un’area di oltre 10mila metri quadrati, realizzata completamente con materiale permeabile, sono state realizzate oltre 90 nuove piantumazioni e ricavati più di 400 posti auto. Si tratta di un servizio per l’utenza del cimitero ma anche per i turisti, visto che verrà creato un percorso ciclo pedonale che collega il grande parcheggio con il lungomare di Ponente poco distante. Il parcheggio scambiatore costerà 400mila euro e, salvo contrattempi, sarà pronto per Pasqua. Questo sarà il primo e significativo test, anche se l’afflusso maggiore è previsto nei fine settimana di primavera inoltrata quando arriveranno tante famiglie e coppie che vogliono andare in spiaggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

