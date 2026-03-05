Vlahovic in ripresa | le novità ' allenamento della Juventus

Durante l’allenamento della Juventus sono emerse novità riguardanti Dusan Vlahovic, che sembra essere in fase di miglioramento. Le immagini e le esercitazioni svolte mostrano un progressivo recupero del giocatore, senza ancora indicazioni precise sui tempi di rientro in campo. La squadra continua ad allenarsi con attenzione in vista delle prossime partite.

Le indicazioni provenienti dall’allenamento della Juventus delineano segnali di recupero per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha svolto una porzione della seduta insieme al gruppo, confermando i progressi registrati nelle sessioni precedenti. Il percorso di riabilitazione prevede un mix di lavoro personalizzato e momenti di partecipazione alle esercitazioni collettive, alimentando l’ottimismo in vista della convocazione e di un contributo possibile già durante la prossima sfida casalinga contro il Pisa. Il programma di lavoro per il rientro prevede un approccio misto che alterna lavoro personalizzato a fasi di partecipazione alle esercitazioni collettive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

