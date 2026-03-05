Vivo x300 ultra con sensore lyt-901 di sony

Il Vivo X300 Ultra è dotato di un sensore principale LYT-901 prodotto da Sony. La versione aggiornata del dispositivo fornisce dettagli sulle caratteristiche del sensore, le potenzialità in campo fotografico e le tempistiche di disponibilità a livello internazionale. La presentazione ufficiale del modello è prevista a breve, con specifiche tecniche che puntano a migliorare le capacità di scatto del telefono.

Questo aggiornamento sintetizza le informazioni confermate sul Vivo X300 Ultra, analizzando in particolare il sensore principale sviluppato in collaborazione con Sony, le prestazioni fotografiche previste e l'orizzonte di lancio globale. Vengono evidenziate le innovazioni tecnologiche che influenzeranno l'esperienza di ripresa, con attenzione alla qualità dell'immagine e alle novità introdotte dal marchio. sony lyt-901: il sensore principale del vivo x300 ultra. Il Vivo X300 Ultra adotta come sensore principale il Sony LYTIA-901 (noto anche come LYT-901 ). Si tratta del primo sensore da 200 megapixel realizzato da Sony per smartphone, con una dimensione di 11,12 pollici che permette di catturare una quantità maggiore di luce per pixel rispetto al modello precedente.