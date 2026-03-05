Vivere da escort a Milano | Il figlio di una nota attrice mi ha offerto 1.500 euro per una notte

A Milano, il settore delle escort sta vivendo un momento di forte espansione, con un calo delle attività in strada e un aumento di quelle in appartamento e sui siti di incontri online. Una donna che lavora come escort ha raccontato di aver ricevuto un'offerta di 1.500 euro per una notte da parte del figlio di un'attrice nota. La presenza di sex workers si sposta quindi verso modalità più riservate e digitali.

Molti pagano per essere "solo ascoltati". Regali folli, attici con idromassaggio in pausa pranzo, 'extra' per i baci. Il picco di clienti durante il Salone del Mobile. Ma anche minacce, stalking, rapine. La 'zona grigia' delle tutele. Cosa vuol dire, oggi, essere 'operatrice del sesso' a Milano, con testimonianze e racconti “I miei clienti mi chiamano ‘dea’, mi riempiono di attenzioni. Parlo di pellicce, Louboutin, gioielli”. Essere escort oggi: "Laureata in ingegneria, ho iniziato per gioco. Ho anche guadagnato 100mila euro in un mese" Blatte e sporcizia: sigillate anche le cucine dei grandi nomi. Cosa sta succedendo al Mercato Centrale 🔗 Leggi su Milanotoday.it

“Blake Lively mi ha teso una trappola, rifiutando una controfigura in una scena di sesso insieme”: Justin Baldoni respinge ancora le accuse dell’attriceJustin Baldoni si è sfogato e ha accusato Blake Lively di avergli teso una trappola in un messaggio del 30 dicembre 2023, ora desecretato in...

Chi era Lina Bernardi, attrice nota nei primi anni 2000: da vivere, Centovetrine a Pupi AvatiNella notte del 13 gennaio 2026, è scomparsa all’età di 88 anni Lina Bernardi, attrice amatissima di teatro, cinema e televisione, conosciuta al...