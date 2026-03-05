Un gruppo di persone danneggiate dal vaccino si è riunito in sit-in in Regione Veneto per chiedere assistenza e l’apertura di ambulatori dedicati. L’assessore alla Sanità, Gino Gerosa, ha dichiarato che non ci sono motivazioni ideologiche dietro le decisioni prese. L’evento si è svolto di fronte agli uffici regionali, con i partecipanti che hanno esposto cartelli e richieste.

La mozione era stata presentata a gennaio dal gruppo Szumski-Resistere Veneto, con l’obiettivo di ottenere un censimento sistematico dei casi, una valutazione clinica e diagnostica multidisciplinare e perché, una volta verificata la possibile correlazione con il vaccino Covid, ci sia l’accompagnamento terapeutico e riabilitativo delle almeno 1.500 persone che in Veneto ancora soffrono dopo l’inoculo, secondo i dati raccolti dal movimento che fa capo al medico, eletto con 96.474 preferenze alle ultime elezioni regionali. «L’assessore alla Sanità, Gino Gerosa, in un primo momento aveva promesso di attivarsi, ma poi si è eclissato proprio durante il dibattito in Consiglio regionale lasciando l’assemblea all’improvviso», afferma Riccardo Szumski. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vittime del vaccino in Regione Veneto per chiedere aiuto. L’assessore apre

