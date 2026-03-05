Visite intramoenia in contanti e non registrate | arrestato medico a Reggio Emilia

Un medico è stato arrestato a Reggio Emilia dai Carabinieri del Nas di Parma, coordinati dalla Procura locale. L’accusa riguarda visite intramoenia pagate in contanti e non registrate, attività svolta senza le dovute procedure. Le indagini hanno portato al fermo e all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. L’operazione ha coinvolto anche controlli su altri professionisti del settore.

L'intervento è avvenuto nel pomeriggio di lunedì, all'interno di un ospedale pubblico reggiano, subito dopo che il medico aveva ricevuto 100 euro in contanti da una paziente come pagamento per una prestazione sanitaria. Secondo gli investigatori, l'intera somma sarebbe stata trattenuta indebitamente, senza essere versata all'Azienda USL di Reggio Emilia. L'attività investigativa dei carabinieri, avviata nel settembre 2025, ha permesso di ricostruire un presunto sistema di prestazioni mediche private non registrate. Pur essendo autorizzato alla libera professione intramoenia, il dirigente avrebbe: effettuato visite private senza inserirle...