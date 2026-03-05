Visite fisiatriche per l' utenza esterna al ' Lastaria' | la sinergia tra Asl e Policlinico per potenziare la Riabilitazione a Lucera

L'Asl di Foggia ha avviato una riorganizzazione del servizio di Riabilitazione presso la sede di Lucera, coinvolgendo anche il Policlinico locale. Da ora, le visite fisiatriche saranno aperte anche a utenti esterni, con l’obiettivo di migliorare l’accesso e l’efficienza delle prestazioni. La collaborazione tra le due strutture mira a potenziare l’offerta di servizi di fisioterapia e riabilitazione nella zona.

Sinergia tra le due aziende sanitarie di Capitanata: la Struttura di Medicina Fisica e Riabilitativa dell'ASL Foggia utilizzerà gli spazi del Policlinico a Lucera. Servizi più qualificati e ambienti più accoglienti "La scelta rappresenta un esempio concreto di integrazione tra ospedale e territorio", ha sottolineato il Commissario Straordinario del Policlinico di Foggia, Giuseppe Pasqualone. "Una collaborazione che va nella direzione delle best practice organizzative e assistenziali, valorizzando le sinergie tra le due aziende sanitarie". "L'obiettivo della riorganizzazione è garantire servizi sempre più qualificati, non solo dal punto di vista professionale, ma anche sotto il profilo degli ambienti e del comfort per i pazienti, con spazi adeguati e aree di attesa più funzionali.

Centro di Salute Mentale di Airola, la manager dell’Asl Spinosa rassicura l’utenza“Non c’e nessun impatto negativo o assenza di assistenza si sta riverberando sulla popolazione di assistiti”.

Riabilitazione, scontro senza tregua tra AIAS Avellino e ASL: «Una sorda latitanza che sta diventando veramente fragorosa»Secondo quanto riferito dal commissario straordinario, la convocazione sarebbe avvenuta senza tenere conto di quanto più volte ribadito nelle sedi...

